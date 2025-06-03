مجلس الأنبار يغير لجنة المولدات ويعيد النظر بتسعيراتها

وقال لرئيس عمر دبوس في بيان ورد لـ إن "المجلس عقد جلسته العاشرة برئاسة دبوس، لمناقشة عدد من القضايا الخدمية والتنظيمية التي تمس الواقع اليومي للمواطنين، وذلك ضمن جدول أعمال الجلسة".وناقش المجلس "تسعيرة المولدات الأهلية في عموم المحافظة، في ظل الظروف الحالية، حيث تم التصويت على تغيير لجنة المولدات في قائمقامية ، وتشكيل لجنة جديدة بإشراف مباشر من مجلس المحافظة".وقرر "إعادة النظر بمحددات التسعيرة من خلال تعديل قانون المولدات بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والخدمية الراهنة".وصوّت المجلس على "انتخاب عسل نائبًا ثانيًا لمحافظ للشؤون الفنية، وفي خطوة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي وتشجيع الاستثمار في القطاع الخدمي، وصوّت على منح فرصة استثمارية لإنشاء معمل لتدوير النفايات في ، يهدف إلى تحويل النفايات إلى مواد أولية تُستخدم في الصناعات المختلفة، وهو ما يُعد نقلة نوعية في إدارة ملف النفايات بالمحافظة".