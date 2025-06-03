البصرة تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

قررت ، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

وقالت المحافظة في بيان، إن " محافظ يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة حلول ".