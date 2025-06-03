وزير الداخلية يكرم عناصر في النجدة لموقفهم الإنساني

قرر ، الثلاثاء، تكريم عناصر في شرطة النجدة لموقفهم الإنساني.

وقالت ، إن " يكرم مجموعة من عناصر النجدة لموقفهم الإنساني". وكان عناصر في شرطة النجدة قاموا بالتدخل لفتح الطريق أمام شخص يقود سيارة ومعه حالة صحية خطرة، في إحدى مناطق .