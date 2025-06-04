توزيع الأراضي: 10 ملايين دينار للقطعة و40% منها للموظفين.. لمن سيذهب المتبقي؟

وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق إبراهيم صباح، إنَّ 40% من الأراضي ستخصص للموظفين، مقابل 60% للفئات المجتمعيَّة المستحقة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبيَّن أنَّ الكلفة التخمينيَّة للبنى التحتيَّة لكلِّ قطعة أرضٍ تبلغ عشرة ملايين دينارٍ يتحمَّلها المستفيد، مع إعفاء بعض الشرائح، مثل ذوي الشهداء وذوي الإعاقة بنسبة عوق تفوق 75%.