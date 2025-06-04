للعام الـ11 على التوالي.. تمديد حظر الطائرات العراقية عن سماء اوروبا

وضمت قائمة الشركات المحظورة من التحليق في الأجواء الأوروبية طائرات وطائرات فلاي ، وذلك لعدم استيفائهما متطلبات السلامة الجوية التي تشترطها الوكالة.وضم التحديث الجديد حظر ما مجموعه 169 شركة طيران دولية من والهند والعراق وايران والعديد من الدول الأخرى.ويحاول منذ سنوات العمل على تلبية المتطلبات الأوروبية لضمان رفع الحظر عن تحليق طائراته في الأجواء الأوروبية، دون جدوى.