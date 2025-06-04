توضيح رسمي يحسم جدل قرار "العباءة الزينبية" في بغداد

وذكرت العبودة في تصريح للسومرية نيوز" أنه "لا داعي للضجة الإعلامية التي أُثيرت بعد قرار اعتبار العباءة زيا رسميا في العاصمة "، مشيرة إلى أن "القرار لا علاقة له بالسافرات أو بالديانات الأخرى".وتابعت أن "القرار يخص النساء اللواتي يرتدين العباءة العراقية الأصيلة كزي عراقي إسلامي، من الفلكلور الأصيل للثقافة والهوية الإسلامية"، لافتة إلى أن "القرار لا يمنع النساء من دخول مؤسسات الدولة إلا بلبس العباءة، ولا يُجبر الموظفات على ارتدائها، بل إن ارتداء العباءة الزينبية هو اعتماد وليس فرضا".وأضافت العبودة خلال حديثها: "هناك دواعي وشواهد عديدة لهذا القرار، بسبب عدم الاحترام للنساء اللواتي يرتدين العباءة، وآخرها تعرض امرأة للإهانة ومنعها من الدخول إلى الجامعي لأنها كانت ترتدي العباءة".وأكدت عضو : "القرار سيمنع ما حصل من تدخل سافر، وإهانة، وعدم احترام للطالبات المحجبات، وإجبارهن على عدم ارتداء العباءة داخل القاعات الامتحانية".