توافد حشود إيرانية عبر منفذ زرباطية باتجاه كربلاء لاحياء يوم عرفة

وتأتي هذه الزيارة ضمن المراسم الدينية المعتادة التي يحييها آلاف الزائرين في العتبات ، حيث كثّفت الجهات المعنية من إجراءاتها التنظيمية والأمنية لتسهيل دخول الزوار وضمان انسيابية الحركة.ومن المتوقع أن ترتفع أعداد الزوار خلال الساعات المقبلة، وسط استعدادات خدمية مكثفة في لاستقبال الوافدين من داخل وخارجه.