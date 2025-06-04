إقليم كردستان يحدد موعد عطلة عيد الاضحى

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ ، ان " قدّم التهاني لعموم ومواطني بمناسبة قرب حلول ، وبهذه المناسبة، تقرر أن تبدأ العيد اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2025/6/6 ولغاية يوم الاثنين الموافق 2025/6/9".وأضاف، "على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2025/6/10".