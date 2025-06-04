اخفتها بطريقة احترافية.. اعتقال مسافرة اجنبية بحوزتها كرستال بمنفذ الشلامجة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، من إلقاء القبض على مسافرة أجنبية، ضبط بحوزتها مادة الكريستال المخدرة مخبأة بطريقة احترافية، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد".وأضافت، أنه "عملية الضبط تمت من قبل مفتشات المنفذ بالاشتراك مع الدوائر الساندة"، مشيرة الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة والمادة المخدرة إلى مركز شرطة الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".