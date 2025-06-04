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الخطوط الجوية العراقية ترد على أنباء تمديد الحظر الأوروبي: أنجزنا 71% من مشروع التأهيل ونقترب من العودة
محليات
2025-06-04 | 12:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,919 شوهد
أكدت
شركة الخطوط الجوية العراقية
، اليوم الأربعاء، مواصلة العمل بشكل مكثف لإعادة تسيير رحلاتها إلى الأجواء الأوروبية، نافية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تمديد الحظر الأوروبي عليها لمدة ستة أشهر أخرى".
وقال مدير عام الشركة، مناف
عبد المنعم
، لـ
السومرية نيوز
، إن "
العراق
مدرج ضمن قائمة السلامة الجوية الصادرة عن
الاتحاد الأوروبي
منذ عام 2015، وهو حظر يشمل جميع شركات الطيران العراقية، وليس
الخطوط الجوية العراقية
وحدها"، مبيناً أن "الشركة، وبدعم مباشر من
رئيس الوزراء
ووزارة النقل، تبذل جهوداً كبيرة للحصول على استثناء يسمح باستئناف عملياتها داخل الأجواء الأوروبية".
وأشار عبد المنعم، إلى أن "الخطوط الجوية العراقية شرعت بتنفيذ مشروع شامل لتحديث عملياتها التشغيلية بما يتوافق مع متطلبات وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، لافتاً إلى أن تحقيق رفع الحظر يتطلب توافر عدة عوامل، بعضها خارج نطاق عمل الشركة، ويشمل أطرافاً أخرى ضمن الهيكل التنظيمي للطيران في العراق".
وحول الخطوات الفعلية المتخذة، كشف عبد المنعم عن "توقيع عقد مع
الاتحاد الدولي للنقل الجوي
(IATA) بهدف الحصول على شهادة IOSA، وهي إحدى المتطلبات الأساسية للانتقال إلى شهادة المشغل الجوي الأوروبي من الفئة الثالثة".
وأضاف أن "نسبة الإنجاز في هذا المشروع بلغت 71%، وهي تسير وفق السقف الزمني والخطة الموضوعة مسبقاً، مشدداً على أن الشركة عازمة على مواصلة هذا المسار رغم الإشاعات التي تحاول التشويش على المشروع".
واختتم عبد المنعم حديثه بالتأكيد على أن "الشركة ستعلن نتائج هذه الجهود في نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الإعلان سيكون بمثابة الرد الرسمي على كل ما يثار من مغالطات في هذا الشأن".
وتداولت مواقع إخبارية في وقت سابق من اليوم، انباء عن تمديد
الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران
، الحظر المفروض على شركات الطيران العراقية من التحليق في الأجواء الأوروبية، وذلك للعام العاشر على التوالي.
وضمت قائمة الشركات المحظورة من التحليق في الأجواء الأوروبية طائرات
شركة الخطوط الجوية العراقية
وطائرات فلاي
بغداد
، وذلك لعدم استيفائهما متطلبات السلامة الجوية التي تشترطها الوكالة.
وضم التحديث الجديد حظر ما مجموعه 169 شركة طيران دولية من
روسيا
والهند والعراق وايران والعديد من الدول الأخرى.
ويحاول العراق منذ سنوات العمل على تلبية المتطلبات الأوروبية لضمان رفع الحظر عن تحليق طائراته في الأجواء الأوروبية، دون جدوى.
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