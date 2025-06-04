الداخلية تكشف حقيقة تغيير مناصب قيادية

نفت ، اليوم الأربعاء، تغيير بعض المناصب القيادية في الوزارة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة في بيان، "ننفي الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير بعض المناصب القيادية في ".

ودعا الى "توخي الدقة في نقل الاخبار واخذها من المصادر الرسمية".

وكان رئيس ، ، وجه قبل أيام، الوزارات والأجهزة الامنية بإيقاف النقل والتنسيب والتكليف والانتداب وإسناد المناصب لجميع الضباط والمنتسبين.