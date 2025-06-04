في واسط.. محتال ضحاياه نساء يقع بقبضة الأمن

أعلنت مكافحة الجريمة المنظمة في ، الأربعاء، عن اعتقال محتال متورط بعمليات ضد النساء.

وقال مصدر في المكافحة في حديث لـ ، إن "قوات مكافحة الجريمة المنظمة في تتمكن من إلقاء القبض على سحار يبلغ من العمر 40 عاما، بعد تورطه في عمليات احتيال على الناس والبنات خصوصا".

وأضاف المصدر أن المعتقل "ادعى أنه ويقدم لهن المساعدة ويحرضهن على الخير، ثم يستدعيهن إلى منزله ليمارس معهن الرذيلة ويصورهن بهدف الابتزاز"، مشيرا الى أنه "تم العثور بحوزته على مجموعة من الأسلحة والعتاد".