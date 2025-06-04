هزة أرضية بالعراق والمواطنون يشعرون بها

وقالت الهيئة في بيان تلقته ، إن "مراصدنا سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم عند الساعة 08:18:23 مساءً بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر".واضافت أن "الهزة وقعت على بعد 28 كم غرب مدينة ، ضمن حدود في ، وكان عمقها 10 كيلومترات".وتابعت ان "السكان القريبين شعروا بها بشكل خفيف، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية"، مشددة على "أهمية متابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في حال حدوث هزات لاحقة".