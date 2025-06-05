هبوط أول طائرة في مطار الموصل الدولي (صورة)

وانطلقت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في وقت سابق من اليوم الخميس من على متنها محافظ وعدد من المسؤولية، في أول رحلة تجريبية لتدشين الدولي.وأعلن مدير توزيع كهرباء ، السبت (31 أيار 2025) عن إكمال المحطة الخاصة بمطار الموصل ومغذياتها وقرب افتتاح المطار بشكل رسمي.