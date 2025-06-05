المفوضية: مراكز التسجيل مستمرة بالتحديث خلال عطلة العيد

وقالتْ ، : إن "الكوادر مستمرة في مراكز التسجيل خلال العيد حتى انتهاء مدة التحديث حزيران الحالي، بحسب الصحيفة الرسمية".ودعت الجابري، خلال حديثها: "المواطنين إلى استثمار العطلة لمراجعة المراكز، لا سيما للإبلاغ عن حالات الوفاة أو تغيير السكن".وتابعت، ان " عدد المحدِّثين للبيانات حتى الآن بلغ أكثر من مليون و(800) ألف مواطن".