– محليات



مع اقتراب حلول ، كثّفت والجهات الخدمية في عموم البلاد جهودها لضمان أجواء آمنة ومريحة للمواطنين، عبر سلسلة من الإجراءات والتسهيلات الخدمية والترفيهية، بما يعزز من استعداد الدولة لموسم الأعياد ويؤمن سلامة المواطنين.







وقبيل أيام من العيد، كشفت عن مضاعفة عدد رحلاتها الجوية إلى عدة جهات إقليمية، إلى جانب إطلاق جولات نهرية ترفيهية في العاصمة وثلاث محافظات أخرى.



سكرتير الدائمة لحصر السلاح في ، اللواء علي سلطان، أوضح أن "الوزارة أصدرت تعليمات جديدة خاصة بتقييد بيع وتداول الألعاب المحرِّضة على العنف خصوصاً المفرقعات النارية والمسدسات البلاستيكية ذات المقذوفات الصلبة، المعروفة محلياً بـ"الصچم"، نظراً لتسببها بتسجيل العديد من الإصابات، لاسيما بين الأطفال".



وأضاف سلطان، أنه تم التنسيق مع الجهات الإعلامية وشركات الاتصالات لتكثيف حملات التوعية، وتحذير المواطنين من شراء هذه الألعاب أو الترويج لها، حرصاً على سلامة المجتمع. وسط ذلك، ضاعفت مختلف الجهات الخدمية، جهودها بهدف تأهيل المتنزهات ومدن الألعاب والحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال .وقبيل أيام من العيد، كشفت عن مضاعفة عدد رحلاتها الجوية إلى عدة جهات إقليمية، إلى جانب إطلاق جولات نهرية ترفيهية في العاصمة وثلاث محافظات أخرى.سكرتير الدائمة لحصر السلاح في ، اللواء علي سلطان، أوضح أن "الوزارة أصدرت تعليمات جديدة خاصة بتقييد بيع وتداول الألعاب المحرِّضة على العنف خصوصاً المفرقعات النارية والمسدسات البلاستيكية ذات المقذوفات الصلبة، المعروفة محلياً بـ"الصچم"، نظراً لتسببها بتسجيل العديد من الإصابات، لاسيما بين الأطفال".وأضاف سلطان، أنه تم التنسيق مع الجهات الإعلامية وشركات الاتصالات لتكثيف حملات التوعية، وتحذير المواطنين من شراء هذه الألعاب أو الترويج لها، حرصاً على سلامة المجتمع.

وبين سلطان، أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى قانون رقم 2 لسنة 2013، وتهدف إلى الحدِّ من الإصابات الجسدية التي تسجل سنوياً بين الأطفال والمراهقين.



وفي سياق متصل، دعت ، المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات ، وتجنُّب إشعال النيران قرب الأعشاب الجافة أو تحت الأشجار، واستخدام أماكن الشواء المخصصة فقط، مع التأكيد على أهمية مراقبة الأطفال وعدم تركهم من دون متابعة خلال أوقات التنزه.



وقال مدير في المديرية، نؤاس صباح، إن "المديرية نشرت فرقها قرب أماكن التجمعات العامة والتقاطعات الحيوية في عموم المحافظات، بهدف تقليل زمن الاستجابة في حال وقوع أي طارئ، وضمان سرعة التدخل لمعالجة الحوادث".



وأشار صباح، إلى أن "خطة المديرية خلال عيد الأضحى شملت التنسيق مع لتسهيل حركة مركبات الإطفاء والإنقاذ، والتعاون المباشر مع الجهات الأمنية لضمان إنسيابية عمل فرق الدفاع المدني دون أي عرقلة".



وتابع، أن الخطة تضمنت أيضاً نشر مركبات الاستجابة السريعة في الطرق السريعة الممتدة من إلى مروراً بالعاصمة بغداد، تنفيذاً لتوجيهات .