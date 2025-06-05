وزير العمل: مستعدون لتقديم التسهيلات الممكنة للعمالة اللبنانية وتشجيع الاستثمار في لبنان

وقال في بيان ورد لـ ، إن " التقى وزير العمل بهجت حيدر على هامش أعمال الدورة (113) لمؤتمر المنعقد في جنيف، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين لا سيما في مجالات الاستثمار، ودعم عودة أصحاب العمل للاستثمار في ".وبحسب البيان، شدد الأسدي على أن "الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت بشكل كبير على رؤوس الأموال، بسبب التخوف من إخفاقات سابقة في القطاع المصرفي، لكنه أبدى حرص على المساهمة في دعم الاقتصاد اللبناني من خلال تشجيع رجال الأعمال العراقيين على الاستثمار هناك".وأضح الأسدي، أن "الاستثمار هو الأساس في نهضة البلدان، وفي العراق شهدنا خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة حركة استثمارية كبيرة أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية".وفيما يخص العمالة العربية والأجنبية في العراق، أشار الوزير إلى "وجود مشكلة تتعلق بدخول قسم كبير من هذه العمالة بصورة غير شرعية"، مبينا أن " اتخذ قرارا بتصحيح أوضاعهم بما يضمن حصولهم على الإقامة والتسجيل في ، الأمر الذي يكفل لهم حق المطالبة بالأجر القانوني والتسجيل في الضمان الاجتماعي وضمان سائر الحقوق".وأكد الاسدي أن "العراق منفتح على تقديم التسهيلات الممكنة للعمالة "، مشددا على "أهمية التسجيل القانوني الذي يضمن الحماية للعمال ويكفل حقوقهم".