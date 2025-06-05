كردستان تصدر ارشادات ذبح الأضاحي خلال العيد

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم نشر التعليمات والارشادات من قبل للثروة الحيوانية والبيطرية ومديرية الحيوانية التابعة للوزارة وهي كالتالي:يجب فتح المسالخ خلال مع تواجد الكادر الطبي والبيطري.التأكيد والتشديد على إجراءات فحص الحيوانات قبل الذبح وبعده وفحص اللحوم.اتباع الإجراءات والحفاظ على نظافة المسالخ ومحيطها ورشها بالأدوية الخاصة.يجب أن يكون الحيوان سليمًا صحيًا وخاليًا من أي علامات مرضية أو طفيليات خارجية.عدم ذبح اي حيوان تم إعطاؤه أدوية علاجية، بل يجب ذبحه بعد استخدام الدواء حسب تعليمات الطبيب البيطري.يجب على (الجزار والمواطن) اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والالتزام بالنظافة أثناء الذبح وتجهيز اللحوم، وخاصة استخدام القفازات والأحذية والصدرية وغيرها، وعلى المواطنين تجنب التجمع حول الحيوان أثناء الذبح.يجب غسل وتطهير المسالخ واليدين والادوات بعد التعامل مع اللحوم.استخدام أكياس بلاستيكية جديدة وشفافة غير ملونة عند توزيع اللحوم.وضع اللحوم لمدة 24 ساعة في المجمّدة، ثم استخدمها.