عبر السومرية.. الصحة تصدر الإجراءات الوقائية للحد من الحمى النزفية خلال العيد

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ، في تصريح للسومرية نيوز، إن "تعاون المواطنين مع الجهات الصحية، فضلًا عن التوعية المجتمعية، سيساهم في الحد من تسجيل حالات الإصابة بالحمى النزفية".واكد على ضرورة الالتزام التوصيات التالية:عدم ذبح الأضاحي خارج المجازر الرسمية.ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع اللحوم والذبائح.التخلص الآمن من مخلفات الذبح.التبليغ عن أي حالة مشتبه بها عن طريق أقرب مؤسسة صحية.وتابع، ان "التقيد بالتعليمات الصحية يسهم في حماية المجتمع من الأمراض المشتركة، ويعزز السلامة العامة خلال موسم العيد".