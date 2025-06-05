الخطوط الجوية العراقية تفتتح خطا مباشرا الى تونس

وقال مدير عام الشركة مناف في بيان ورد لـ ، إن "افتتاح الخط يأتي ضمن خطة توسعية مدروسة تهدف إلى تنويع الوجهات وزيادة الترابط الإقليمي بين العواصم العربية، وبما ينسجم مع توجهات لتسهيل حركة المسافرين ودعم التعاون العربي المشترك".وأكد عبد المنعم، أن "تشغيل هذا الخط يأتي انسجاماً مع توجيهات وزير النقل والرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع وتوسيع شبكة نحو وجهات ذات أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية وتعزيز حضور في سوق النقل الجوي الإقليمي والعالمي".وأضاف عبد المنعم، أن "الرحلات المباشرة إلى العاصمة التونسية ستنفذ وفق جدول منتظم وبأحدث الطائرات".