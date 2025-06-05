بشرى سارة لطلبة الجامعات في العراق

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، انه "حرصا على مراعاة الظروف وتذليل التحديات أمام الطلبة في مسيرتهم الدراسية ونتائجها قرر وزير والبحث العلمي الدكتور منح خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة للطلبة في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 2025/2024".ويشمل القرار الممنوح، وفق البيان، "تغيير حالات الطلبة المشمولة بالمعالجة من الرسوب إلى النجاح أو العبور أو التقليل من الرسوب في عدد المواد الدراسية للمواد غير المشمولة بالامتحان التقويمي".