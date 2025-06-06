إطلاق سراح المهندس الأسترالي "روبرت بيثر" بكفالة في العراق.. ما قصته؟

حُكم على بيثر، البالغ من العمر 49 عامًا، وزميله المصري خالد زغلول عام 2021 بالسجن خمس سنوات وغرامات بملايين الدولارات بتهم الاحتيال. كلاهما يُصرّ على براءته. وتعود الاتهامات إلى مزاعم بأن الشركة التي يعملون بها قامت بالاحتيال على أثناء مشروع بناء المقر الجديد للبنك المركزي في البلاد.المحاكمة، التي استغرقت 15 دقيقة فقط، أثارت انتقادات واسعة في وقتها، خصوصاً بعد أن أمضى الرجلان خمسة أشهر رهن الاحتجاز قبل بدء المحاكمة، وفقاً للمؤسسة التي ذكرت أن شروط الإفراج عنه من المرجح أن تمنعه من مغادرة .وبحسب، فإن داخل السجن، عانى من أوضاع صحية متدهورة شملت التهابات الكلى والمثانة وحالة اكتئاب حادة، فيما رجحت عائلته إصابته بسرطان الجلد أيضاً.بينما تضمن تقرير للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي مزاعم تفيد بأن بيثر تعرض للبرد الشديد والإذلال والتهديد بالقتل وأشكال من الإيذاء النفسي، بما في ذلك عرضه على تعذيب.بالمقابل، رحبت وزيرة الخارجية بيني وونغ بالخطوة، مشيرة إلى أن إطلاق سراح بيتر يأتي بعد "سنوات من الجهود الدبلوماسية". كما أوضحت أن بقاءه تحت الملاحقة القانونية لا يقلل من أهمية هذا التطور بالنسبة له ولعائلته التي عاشت سنوات من المعاناة.من جهته، ووزير الخارجية أنه تم إبلاغه رسمياً بالإفراج عن بيتر، الذي كان يقيم في مع زوجته ديسري قبل اعتقاله.