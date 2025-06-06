حجاج العراق يكملون رمي جمرة العقبة الكبرى

وقالت البعثة في بيان مقتضب، ان "حجاج اتموا رمي جمرة العقبة الكبرى بأجواء مطمئنة وآمنة".وفي مشهد مهيب، ووسط أجواء روحانية تتعالى فيها أصوات التكبير وتخفق فيها القلوب بخشية، يُكمل ضيوف رحلة الطاعة والامتثال، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم في ذروة أيام ، يوم العاشر من ذي ، الذي تتجلى فيه معاني الفداء والتضحية والتقرب إلى الله.