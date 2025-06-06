وسط أزمة رواتب مستمرة في كردستان.. ياسر بارزاني يقضي عطلة العيد في موناكو بسيارة فارهة

ويأتي تداول هذا الفيديو في وقت تتفاقم فيه أزمة صرف رواتب موظفي الإقليم، وتبلغ غالبية رواتبهم أقل من 500 دولار شهريًا. ويشكو الموظفون من سوء أوضاعهم المعيشية وغياب أي حلول ملموسة رغم الوعود المتكررة.وتُعد عائلة من أغنى العائلات السياسية في ، ويُعرف عن أفرادها امتلاكهم لممتلكات وشركات واستثمارات في عدد من الدول، فيما يُقدّر عدد أبناء وأحفاد الزعيم الكردي الراحل بالعشرات، وقد سبق أن أُثيرت حول بعضهم اتهامات بثراء غير مشروع واستغلال للسلطة.