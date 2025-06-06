السيد الصدر يوجه دعوة لخطباء المنبر

وقال في منشور له على منصة أكس، "هذه دعوة منّي خالصة لله سبحانه وتعالى إلى إخوتي خطباء المنبر.. منبر آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى إقامة المجالس من الآن وإلى يوم لإحياء هذه المناسبة العظيمة وذكر أبوي هذه الأمة محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهما وبما يرضي الله تعالى وأهل بيته وأن لا يقصروا في ذلك".وأضاف: "ففي ذلك إعلاء لكلمة الحق.. كلمة الدين والمذهب وتذكير بـ: أيام الله ومَن يُعظُم شعائر اللهِ فإنها مِن تقوى القُلوب".