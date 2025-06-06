زيادة طاقة خط الربط العراقي- التركي إلى 600 ميغاواط بدءاً من اليوم

وذكر بيان للوزارة، انه "بدءاً من اليوم، خط الربط العراقي - التركي يعمل بطاقة 600 ميغاواط، بدلاً عن 300 ميغاواط سابقاً".وأشار إلى "تحقيق استقرارية وتحسن في ساعات التجهيز بمحافظات الشمالية (نينوى وكركوك وصلاح الدين)"، مؤكداً "استكمال المتطلبات الفنية لاستيعاب الزيادة في خط الربط الذي يعمل بنظام "Take and Pay" يعني أننا ندفع فقط مقابل ما نستهلك فعلياً. وهو ما يعطي مرونة اقتصادية تمنع الهدر المالي".