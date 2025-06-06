نينوى.. انقاذ طفل ابتلع حبة زيتون

وبحسب بيان لدائرة صحة ، فإن حالة الطفل استدعت تدخلاً عاجلاً من قبل كوادر مجمع السلامة الألماني بالتعاون مع مستشفى الجمهوري التعليمي، حيث أُجريت له الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة التي كشفت عن وجود جسم غريب في القصبة الهوائية.وأشار البيان إلى أنه تم تحويل الطفل إلى مستشفى الجمهوري لإجراء عملية تنظير القصبات، حيث نجح الفريق الطبي في استخراج الحبة وإنقاذ حياة الطفل دون مضاعفات تُذكر.وتُعد هذه الحادثة تذكيراً الأجسام الصغيرة على الأطفال، ودعت الجهات الصحية أولياء الأمور إلى توخي الحذر عند إطعام الأطفال أو تركهم دون مراقبة.