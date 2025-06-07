مشاهد من صلاة العيد بين الحرمين الشريفين في كربلاء (صور)



ـ محلي





تنشر نيوز، صورا لألاف المؤمنين وهم يؤدون صلاة العيد في منطقة ما بين الشريفين بمحافظة .



وقال خطيب صلاة العيد في الشيخ صلاح : " ضرورة الالتفات إلى ما نحن عليه من الانتماء الصحيح ومصادر القوة التي بين أيدينا"، مشيرا الى ان "الشعور بالانتماء أصبح ضرورياً وحقيقياً وواقعياً بعد أن رأينا اعدائنا كيف انهار جميع ما تشدقوا به على مر السنين ابتداء من كل ما أعدوه لنا".



وأدى الاف صلاة العيد بين الشريفين في ، صلاة العيد، في اول أيام .



ووثقت المشاهد، توافد الزائرون بين ضريحي الامامين الحسين وأخيه (عليهما السلام) لإداء صلاة عيد الأضحى المبارك.





