العراق يستقبل العيد بأجواء حارة وأمطار محتملة في هذه المناطق

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس اليوم سيكون صحوا حارا بوجه عام في عموم مناطق البلاد، مع ظهور سحب متفرقة في أجزاء من ، يتحول أحيانًا إلى غائم جزئي، لا سيما في شمال شرق المنطقة، مع فرص مهيأة لهطول زخات مطر خفيفة تكون رعدية الطابع في أماكن محدودة"، مشيرة إلى أن "درجات الحرارة ستسجل ارتفاعًا طفيفًا يتراوح بين (1-2) درجة مئوية مقارنة بيوم أمس، لتكون الأجواء حارة نسبيًا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة، في حين تميل إلى الاعتدال النسبي في المنطقة الشمالية".وتابعت أن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية"، لافتة إلى أن "درجات الحرارة ستكون متقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلًا في ".وأضافت أن "طقس يوم الاثنين، سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون غائمًا جزئيًا في المنطقة الشمالية، مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الجبلية"، مبينة أن "درجات الحرارة ترتفع قليلًا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".