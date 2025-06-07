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السيد الصدر مهنئًا بالعيد: نتمنى أن يكون عيد إصلاح وصلاح على عراقنا الحبيب
محليات
2025-06-07 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,101 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
هنأ زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
، اليوم السبت، بعيد الاضحى
المبارك
، داعيا أن يكون عيد اصلاح وصلاح على
العراق
الحبيب.
وقال
السيد الصدر
في تدوينة وردت للسومرية نيوز، إنه " نتمنى أن يكون
عيد الأضحى
المبارك
صلاح وإصلاح على عراقنا الحبيب".
وفيما يلي نص تدوينة السيد
الصدر
:
>>
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