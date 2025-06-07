السيد الصدر مهنئًا بالعيد: نتمنى أن يكون عيد إصلاح وصلاح على عراقنا الحبيب



ـ محلي





هنأ زعيم ، اليوم السبت، بعيد الاضحى ، داعيا أن يكون عيد اصلاح وصلاح على الحبيب.





وقال في تدوينة وردت للسومرية نيوز، إنه " نتمنى أن يكون صلاح وإصلاح على عراقنا الحبيب". وفيما يلي نص تدوينة السيد :