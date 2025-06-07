أربع هزات أرضية تضرب الحدود العراقية - الإيرانية



ـ محلي





أعلنت للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، تسجيل أربع هزات أرضية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه " تم تسجيل 4 هزات أرضية خلال 24 ساعة الماضية داخل الحدود الإيرانية قرب الحدود العراقية".



وتابعت، ان " الهزات لم يشعر بها السكان داخل ".