المفوضية تعلن إحصائية جديدة للمتقدمين بصفة موظف اقتراع



ـ محلي





أعلنت ، اليوم السبت، أن أكثر من 142 ألف شخص قدموا على العمل بصفة موظفي اقتراع، فيما تصدرت المحافظات بعدد المقدمين.





أدناه الجدول الذي يرصد نسب المحافظات والمجموع الكلي للطلبات: