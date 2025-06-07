الكمارك توضح بشأن شمول سيارات "الهايبرد" بالرسوم الجديدة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " جميع القرارات الخاصة بإعفاء وتصفير الرسوم الكمركية للسيارات الهجينة ( الهايبرد ) والكهربائية لا زالت نافذة وان تحديد اقيامها هي للاغراض الكمركيه فقط ".ودعت الهيئة: " المواطنين الى اخذ المعلومة من مصادرها الرسمية ولا يستندوا إلى الأخبار التي تشيع في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من المصادر والصفحات الرسمية للهيئة".