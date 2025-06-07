إغلاق مطعم في الفلوجة بعد تسمم 30 من زبائنه

وقال المصدر لـ ، إن " والصحية أغلقت مطعماً في بعد تسجيل حالات تسمم بين زبائنه، ويقدر عددهم بـ30 شخصاً".وأضاف، ان "هناك اشتباه بأن المطعم قدم لحوماً تالفة للزبائن".