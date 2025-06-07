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صحة الأنبار: غلق مطعم بعد تسمم 40 من زبائنه
محليات
2025-06-07 | 09:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,434 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
أعلنت
دائرة صحة الأنبار
، اليوم السبت، إصابة 40 بالتسمم الغذائي بعد تناولهم الطعام في مطعم بمدينة
الفلوجة
.
وقالت شعبة الرقابة الصحية في قسم
الصحة
العامة في
الفلوجة
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنها "أغلقت وكالة لبيع الوجبات السريعة، وذلك عقب تسجيل 40 حالة تسمم غذائي تم نقلها إلى طوارئ
مستشفى الفلوجة التعليمي
لتلقي العلاج".
وأضافت أن "هذا الإجراء بعد الاشتباه بتسبب اللحوم المستخدمة داخل الوكالة في حالات التسمم، حيث تمت مصادرة المواد الغذائية وإحالتها للفحص المختبري بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وأشار مدير شعبة الرقابة الصحية، أن إلى أن "الفرق الرقابية تتابع القضية بشكل مباشر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المخالفة حال ثبوت وجود خلل أو إهمال في تطبيق معايير السلامة والصحة العامة".
من جانبه، أعلنت إدارة
قضاء الفلوجة
غلق المطعم بعد تسجيل حالات التسمم غذائي.
وقال قائممقام الفلوجة
فيصل خالد
العيفان في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إن "حالات التسمم طالت 30 شخصاً حتى الآن، نُقلوا على إثرها إلى
مستشفى الفلوجة
التعليمي لتلقي العلاج".
وأضاف أن "قرار الإغلاق على خلفية الاشتباه بتسبب اللحوم المستخدمة في وكالة (فايكنك بركر) بحالات التسمم، حيث تمّت مصادرتها بالكامل وإحالتها للفحص المختبري بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة".
وأشار إلى "استمرار إغلاق الوكالة حتى ظهور نتائج الفحوصات المختبرية النهائية، حفاظاً على سلامة المواطنين"، مؤكداً أن "الجهات المعنية تتابع القضية عن كثب، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود خلل أو تهاون في شروط السلامة الغذائية.
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