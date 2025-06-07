بعد حادثة التسمم الجماعي.. هكذا تبدو طوارئ مستشفى الفلوجة

وتظهر الصور عشرات الأشخاص الراقدين في المشفى، وسط حضور لقوات الأمن وعائلات المصابين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إغلاق وكالة لبيع الوجبات السريعة وذلك عقب تسجيل 40 حالة تسمم غذائي تم نقلها إلى طوارئ لتلقي العلاج.

وذكرت في بيان ورد لـ إن "هذا الإجراء بعد الاشتباه بتسبب اللحوم المستخدمة داخل الوكالة في حالات التسمم، حيث تمت مصادرة المواد الغذائية وإحالتها للفحص المختبري بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".وأشار مدير شعبة الرقابة الصحية، أن إلى أن "الفرق الرقابية تتابع القضية بشكل مباشر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المخالفة حال ثبوت وجود خلل أو إهمال في تطبيق معايير السلامة والصحة العامة".من جانبه، أعلنت إدارة غلق المطعم بعد تسجيل حالات التسمم غذائي.وقال قائممقام العيفان في بيان ورد لـ نيوز، إن "حالات التسمم طالت 30 شخصاً حتى الآن، نُقلوا على إثرها إلى التعليمي لتلقي العلاج".وأضاف أن "قرار الإغلاق على خلفية الاشتباه بتسبب اللحوم المستخدمة في وكالة (فايكنك بركر) بحالات التسمم، حيث تمّت مصادرتها بالكامل وإحالتها للفحص المختبري بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة".وأشار إلى "استمرار إغلاق الوكالة حتى ظهور نتائج الفحوصات المختبرية النهائية، حفاظاً على سلامة المواطنين"، مؤكداً أن "الجهات المعنية تتابع القضية عن كثب، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود خلل أو تهاون في شروط السلامة الغذائية.