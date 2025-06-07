الفلوجة.. ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي لـ95 شخصاً

وقال المصدر لـ ، إن "عدد المصابين بالتسمم في بلغ 95 شخصاً حتى الآن".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إصابة 40 شخصاً بالتسمم الغذائي نتيجة تناولهم الوجبات السريعة من مطعم في الفلوجة.وأكدت الدائرة وقائممقامية الفلوجة غلق المطعم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.