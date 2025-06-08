الأسبوع المقبل.. بغداد سترتبط بمدينة إيرانية "مباشرة"

وقال محافظ رامسر مسلم قوباديان، انه سيتم تسيير رحلات جوية مباشرة بين رامسر وبغداد وبالعكس ابتداءً من الأسبوع المقبل في مطار شهداء رامسر".وأكد قوباديان على موقع رامسر الاستراتيجي في شمال ، قائلاً: "المشاورات جارية لإنشاء خطوط طيران داخلية ودولية جديدة، وسيتم الإعلان عن النتائج قريبًا".وبحسب وسائل اعلام إيرانية، يُعدّ ربط رامسر ببغداد، في وقتٍ تُعدّ فيه الزيارات الدينية والتجارة دافعين رئيسيين لسفر الإيرانيين إلى ، خطوةً مهمةً لمنطقة مازندران الغربية، وبوابةً جديدةً للتفاعلات الدينية والاقتصادية والثقافية.