الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع بمخيم لاجئي سنجار في زاخو (صور)

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باندلاع حريق اندلع بمخيم لاجئي في ، فيما أشار الى ان فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث.





وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني قامت بإطفاء الحريق دون وقوع اي خسائر بشرية". وقال المصدر لـ ، أن "حريقاً اندلع داخل مخيم لاجئي في ناحية دركارى التابعة لإدارة "، مشيرا الى ان "الحادث تسبب بإحراق ثلاث كرفانات".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني قامت بإطفاء الحريق دون وقوع اي خسائر بشرية". ادناه الصور: