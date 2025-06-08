حريق في مول تجاري قرب صحن الامام الكاظم (ع)

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باندلاع حريق كبير في مول تجاري قرب صحن الامام (ع).



ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول حجم الخسائر المادية والبشرية وأسباب الحريق. وذكر المصدر لـ ، أن "حريقاً كبيراً اندلع داخل مول تجاري قرب صحن الامام (ع)".ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول حجم الخسائر المادية والبشرية وأسباب الحريق.