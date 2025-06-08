بسبب تناول وجبات سريعة.. تسجيل 214 حالة تسمم غذائي في الانبار

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ ، أنه "تم تسجيل (214) حالة تسمم غذائي، توزعت بين والعامرية على النحو التالي: (طوارئ : (191) حالة، التعليمي للنسائية والأطفال: (18) حالة، : (5) حالات".وأشار الى انه "تم التأكيد على عدم تسجيل أي وفيات جراء هذه الحالات، التي نتجت عن تناول وجبات سريعة من إحدى وكالات بيع الطعام في مدينة ، حيث تراوحت الأعراض بين خفيفة ومتوسطة".وتابعت، أنه "تماثل جميع المرضى للشفاء التام وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية والتمريضية على مدار الـ 48 ساعة الماضية".وثمنت الدائرة، "الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية والتمريضية المناوبة وإدارات المستشفيات المعنية، التي قدمت الرعاية الصحية العاجلة والكاملة للمصابين، ووفرت جميع الإمكانيات والمستلزمات الطبية اللازمة منذ اللحظة الأولى، ما ساهم في السيطرة على الوضع ومنع تفاقمه".وأكدت، الدائرة التزامها الكامل "بحماية صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة متابعة مجريات القضية ميدانيًا، واتخاذ جميع الإجراءات الصحية والقانونية الرادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".