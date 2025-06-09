مصدر يكشف تفاصيل حادثة الحريق في طائرة بمطار بغداد الدولي

وقال المصدر لـ ، ان "خللا فنيا حصل في احد محركات طائرة شركة أور في ، ما ادى الى اندلاع النيران بداخله الامر الذي استدعى تدخل فرق الدفاع المدني الخاصة بالمطار".واضاف انه "تم اخماد النيران على الفور دون اي اصابات تذكر"، مشيرا الى انه "سيتم تحويل المسافرين على طائرة اخرى".