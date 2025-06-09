إغلاق مطعمين مخالفين للضوابط في بعقوبة

وقالت رقابة في بيان ورد لـ ، إن "شعبة الرقابة الصحية في قطاع بعقوبة الصحي الثاني وبالتنسيق مع الجهات الأمنية نفذت حملة رقابية مشددة ضمن خطة ، أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق مطعمين بالشمع الأحمر لمخالفتهما الضوابط والشروط الصحية".وذكر مدير القطاع أن "الحملة ركزت على متابعة أماكن تحضير الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك البشري ومدى الالتزام بالضوابط الصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين".وأضاف مدير القطاع، "كما نظمت الفرق جولة غرب حملة شملت زيارة مجمعات مياه الشرب لقياس نسبة الكلور في المياه والمطاعم ضمن الجهود المبذولة لحماية العامة خلال العيد".