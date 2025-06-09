تحديد موعد استلام الحنطة من المزارعين في السليمانية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "هذا العام، كما في العام الماضي، يتم جمع القمح منطقة بمنطقة، لذلك نطلب من المزارعين مراعاة النقاط التالية:- غداً حضور مزارعي حدود المنطقتين الزراعيتين بيرمجرون وتانجارو فقط دون غيرهم.- على المزارعين ركن شاحناتهم في صف واحد، وأن تكون جميع الشاحنات محملة بالحبوب ولن تُدفع الاستحقاقات للشاحنات المصطفة في صفين والشاحنات الفارغة ونصف الفارغة.- يجب أن تقف الجرارات في صفٍّ واحد من جدار الصومعة حتى المسلخ في بيرمجرون، وأن تحمل الحبوب، وخلافًا للتعليمات، لن تُدفع الاستحقاقات لأي جرار.- لكل شاحنة، يجب على سائقها فقط الدخول لإتمام المعاملة، لا يُسمح لأكثر من شخص واحد بمرافقة أي شاحنة.- أصحاب الشاحنات قاموا برفع جسم شاحناتهم بالألواح لتسهيل تحميل المزيد من الحبوب، لذلك في حال رفع اية شاحنة بطريقة تجعل جهاز سحب القمح لا يصل إلى أسفل الجسم فلن يتم استلام القمح منه.- نطلب من المزارعين أن يقوموا بتحميل قمحهم فقط من الشاحنات التي يملؤونها بأنفسهم، وإلا فلن يتم نقله.