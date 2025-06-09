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العتبة العلويّة المقدّسة تُعلن عن برنامجها في أسبوع الغدير الدوليّ

محليات

2025-06-09 | 06:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العتبة العلويّة المقدّسة تُعلن عن برنامجها في أسبوع الغدير الدوليّ
279 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أعلنت العتبة العلويّة المقدّسة عن التفاصيل الكاملة لانطلاق فعاليات أسبوع الغدير الدوليّ السنوي والذي سيقام بنسخته الرابعة عشرة في أروقة مرقد صاحب البيعة والذكرى أمير المؤمنين (عليه السلام)، ضمن منهاج ديني وثقافي وفني هو الأول من نوعه في مراسم إحياء احتفالية تُقام داخل العراق وخارجه، والذي سيبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء، وتستمرّ لغاية يوم الجمعة القادم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس قسم الإعلام الخادم حيدر رحيم في صحن السيدة الزهراء في قاعة السيدة آمنة (عليهما السلام ) صباح الاثنين الثاني عشر من شهر ذي الحجة 1446 الموافق 9 من شهر حزيران للعام 2025 م حضره مراسلو القنوات الفضائية والوكالات الخبرية ونخبة من الصحفيين والإعلاميين وصنّاع المحتوى.
معالم الإشهار والإبهار
وأضاف أنَّ "ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت أﺳﺑوع اﻟﻐدﯾر اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر بدأت مبكرًا من خلال معالم الإشهار والإبهار للمناسبة الميمونة محليًا ووطنيًا وعالميًا، بواقع 40 فعالية تأتي على مدى أسبوع تأتي تتويجًا لجهود بذلتها الأقسام العاملة في العتبة بالتنسيق مع (مركز نَظْم للتخطيط والتطوير)، لإبراز المناسبة العطرة لتكون بوابة تواصل بين فكر الغدير وواقعنا الاجتماعي والثقافي، عبر برامج تُبرز هوية الإمام علي (عليه السلام) كثقل للعدالة والعلم والإنسانية".
أبرزت الفعاليات رفع راية الغدير
وكشفَ رحيم عن "أبرز فعاليات الأسبوع الاحتفالي المتمثلة برفع راية الغدير المباركة في الحرم العلويّ المطهّر وفي مختلف محافظات العراق وقارات العالم المختلفة بأكثر من 700 راية منها سيرفع وسط احتفالات رسمية ومركزية، وأخرى سيتمّ رفعها في محافل مجتمعية وأدبية ودينية وثقافية في داخل العراق والعالم بمختلف قاراته آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا وأستراليا بواقع 40 دولة، فضلًا عن نشر 35 ألف متر من الزينة في محافظة النجف الأشرف وأقضيتها ونواحيها".
افتتاح نصب رمزي للغدير الأغرّ
وأشار رحيم إلى "مبادرة العتبة العلويّة المقدّسة بافتتاح مشروع فريد من نوعه بعنوان "نصب الغدير" البرونزي سيتوسط مركز مدينة النجف الأشرف وسيمثل صرحًا معماريًا ومعلمًا سياحيًا وخدميًا بمساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع يجسّد واقعة الغدير الخالدة بطريقة معمارية حديثة تحاكي الأصالة وتلامس الوجدان، وهو أول نصب ميداني دائم يُنشأ بهذه المناسبة في العالم الإسلامي".
فعاليات علمية وفنية وضيافة غديرية
أبرز رئيس قسم الإعلام عن إقامة مؤتمر علمي عن الغدير الأغرّ يشارك فيه باحثون من 10 دول ، إضافةً إلى عرض مسرحي في موقع استراحة النخيل بمساحة 10 م2 سيتسع لحضور أكثر من 6 آلاف شخص، ومعرض نفائس لمصاحف تاريخية تعرض لأول مرة مع إقامة معارض فنية وجدران لرسم اللوحات الفنية ، يُضاف لها برنامج خاص للطفولة ، ومسيرة ولائية للأيتام، و إطلاق موقع إلكتروني يصاحبه مسابقة إلكترونية.
تجهيز مركز إعلامي ومنصة إعلامية
وأكد رئيس قسم الإعلام على "توفير منصة إعلامية ومركز إعلامي متكامل يحتوي على جميع ما يحتاجه الإعلاميون يُضاف إلى ذلك إرسال 5 مليون رسالة نصية تحمل تهئنة بالمناسبة العظيمة".
ضيافة علوية وموقع دائم للوافدين من الخارج
واختتم رئيس قسم الإعلام بتهيئة العتبة العلوية مواقع لضيافة زوّار الغدير وأسبوعه المبارك من خلال 10 مواقع رئيسة ، و15 موكبًا مجتمعيًا ساندًا سيحظى بدعم ورعاية العتبة المقدّسة ، مع إقامة موقع ضيافة دائم في مطار النجف الأشرف الدولي لإحياء المناسبة الميمونة من خارج العراق.
وتعدُّ الفعاليات لهذا العام هي الأكبر والأوسع انتشارًا احتفاءً بالمناسبة التي تُعدُّ من أعظم الأعياد لدى المسلمين وتأكيدًا على أهمية التمسّك بمبادئ الإمامة والولاء لأهل البيت (عليهم السلام).
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