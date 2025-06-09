العتبة العلويّة المقدّسة تُعلن عن برنامجها في أسبوع الغدير الدوليّ

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس قسم الإعلام الخادم حيدر رحيم في صحن السيدة الزهراء في قاعة السيدة آمنة (عليهما السلام ) صباح الاثنين الثاني عشر من شهر ذي 1446 الموافق 9 من شهر حزيران للعام 2025 م حضره مراسلو القنوات الفضائية والوكالات الخبرية ونخبة من الصحفيين والإعلاميين وصنّاع المحتوى.معالم الإشهار والإبهاروأضاف أنَّ "ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت أﺳﺑوع اﻟﻐدﯾر اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر بدأت مبكرًا من خلال معالم الإشهار والإبهار للمناسبة الميمونة محليًا ووطنيًا وعالميًا، بواقع 40 فعالية تأتي على مدى أسبوع تأتي تتويجًا لجهود بذلتها الأقسام العاملة في العتبة بالتنسيق مع (مركز نَظْم للتخطيط والتطوير)، لإبراز المناسبة العطرة لتكون تواصل بين فكر الغدير وواقعنا الاجتماعي والثقافي، عبر برامج تُبرز هوية الإمام علي (عليه السلام) كثقل للعدالة والعلم والإنسانية".أبرزت الفعاليات رفع راية الغديروكشفَ رحيم عن "أبرز فعاليات الأسبوع الاحتفالي المتمثلة برفع راية الغدير في العلويّ المطهّر وفي مختلف محافظات وقارات العالم المختلفة بأكثر من 700 راية منها سيرفع وسط احتفالات رسمية ومركزية، وأخرى سيتمّ رفعها في محافل مجتمعية وأدبية ودينية وثقافية في داخل العراق والعالم بمختلف قاراته آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا وأستراليا بواقع 40 دولة، فضلًا عن نشر 35 ألف متر من الزينة في الأشرف وأقضيتها ونواحيها".افتتاح نصب رمزي للغدير الأغرّوأشار رحيم إلى "مبادرة العتبة العلويّة المقدّسة بافتتاح مشروع فريد من نوعه بعنوان "نصب الغدير" البرونزي سيتوسط مركز مدينة الأشرف وسيمثل صرحًا معماريًا ومعلمًا سياحيًا وخدميًا بمساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع يجسّد واقعة الغدير الخالدة بطريقة معمارية حديثة تحاكي الأصالة وتلامس الوجدان، وهو أول نصب ميداني دائم يُنشأ بهذه المناسبة في العالم الإسلامي".فعاليات علمية وفنية وضيافة غديريةأبرز رئيس قسم الإعلام عن إقامة مؤتمر علمي عن الغدير الأغرّ يشارك فيه باحثون من 10 دول ، إضافةً إلى عرض مسرحي في موقع استراحة النخيل بمساحة 10 م2 سيتسع لحضور أكثر من 6 آلاف شخص، ومعرض نفائس لمصاحف تاريخية تعرض لأول مرة مع إقامة معارض فنية وجدران لرسم اللوحات الفنية ، يُضاف لها برنامج خاص للطفولة ، ومسيرة ولائية للأيتام، و إطلاق موقع إلكتروني يصاحبه مسابقة إلكترونية.تجهيز مركز إعلامي ومنصة إعلاميةوأكد رئيس قسم الإعلام على "توفير منصة إعلامية ومركز إعلامي متكامل يحتوي على جميع ما يحتاجه الإعلاميون يُضاف إلى ذلك إرسال 5 مليون رسالة نصية تحمل تهئنة بالمناسبة العظيمة".ضيافة علوية وموقع دائم للوافدين من الخارجواختتم رئيس قسم الإعلام بتهيئة العتبة العلوية مواقع لضيافة زوّار الغدير وأسبوعه من خلال 10 مواقع رئيسة ، و15 موكبًا مجتمعيًا ساندًا سيحظى بدعم ورعاية العتبة المقدّسة ، مع إقامة موقع ضيافة دائم في الأشرف الدولي لإحياء المناسبة الميمونة من خارج العراق.وتعدُّ الفعاليات لهذا العام هي الأكبر والأوسع انتشارًا احتفاءً بالمناسبة التي تُعدُّ من أعظم الأعياد لدى وتأكيدًا على أهمية التمسّك بمبادئ الإمامة والولاء لأهل البيت (عليهم السلام).