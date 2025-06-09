العدل: 3 محافظات جديدة تطلق خدمة فتح الإضبارة الإلكترونية

وأوضح لدائرة التنفيذ، ، أن "هذه الخدمة ستُعمّم تدريجيًا لتشمل جميع مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات الأخرى، وفق خطة مدروسة أعدّتها الدائرة"، مشيرًا إلى أن "المنصة الإلكترونية أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الزخم داخل الدوائر التنفيذية".وبحسب بيان الوزارة، "يأتي هذا الإجراء في إطار سياسة التحول الرقمي التي تعتمدها الوزارة بناءً على توجهات الحكومة لتسهيل الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتعزيز الشفافية والدقة في العمل، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين".