النقل تصدر توضيحا بشأن تعرض طائرة بمطار بغداد لخلل فني

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "التزاما بأعلى مستويات السلامة والأمان، قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على أرواح المسافرين، بعد تعرض إحدى طائرات (شركة اور للطيران ) لخلل فني في أحد محاركها في قبيل اقلاعها في رحلة جوية الى ، ما أدى سحب الطائرة وتحديد طائرة بديلة لنقل المسافرين الى رحلتهم".واضافت ان "الفرق الفنية المختصة قامت بسحب الطائرة من موقع الإقلاع، من دون التأثير على جدول رحلات المسافرين الكرام"، مشيرة الى ان "دائرة العراقية قامت وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة، وفق البروتوكولات العالمية المعتمدة، للحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية، إذ تضع إدارة المطارات أرواح وسلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها".وحثت الوزارة "كافة النواقل المعتمدة على توخي اعلى درجات السلامة في رحلاتها المعتمدة من مطاراتنا"، لافتة الى ان "الإجراءات التي اتخذتها كوادرنا العراقية، تُثبت يقظتها وفاعلية أنظمة في ، والتي تعمل على مدار الساعة لضمان رحلات آمنة ومستقرة، لجميع المسافرين من المطارات العراقية".