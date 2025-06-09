غرق ثلاث شقيقات بنهر في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "ثلاث شقيقات تعرضن للغرق في نهر الكحلاء قرب الزكي ما ادى الى وفاتهن".

وأضاف المصدر أنه "تم اخراج جثث الشقيقات من النهر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.