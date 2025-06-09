موظف يرمي نفسه من سطح منزله في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بانتحار موظف رمي نفسه من اعلى سطح منزله شرقي .​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شخصا انتحر باسلوب رمي نفسه من اعلى سطح منزله ضمن علما انه يعمل موظف حكومي".

وأضاف المصدر أن "خبير الادلة وجه بفتح تحقيق بالحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.