اعتقال أشخاص بتهمة استغلال اسم الحشد لأغراض انتخابية

وقال الحشد في بيان، "استنادًا إلى أمر القائد العام للقوات المسلحة ، وبتوجيه من رئيس هيئة ، شرعت والانضباط العامة بإجراء جولات تفتيشية ميدانية مكثفة، وذلك على خلفية ورود شكاوى عن قيام بعض المنتسبين باستغلال اسم لأغراض انتخابية، ومحاولة الضغط على البعض للحصول على بطاقاتهم الانتخابية".

وأضاف البيان "بعد عمليات تدقيق ومتابعة دقيقة، تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم، حيث باشرت الجهات المختصة بالتحقيق معهم على الفور"، مشددا بالقول "تتواصل الجولات التفتيشية لضمان سلامة الإجراءات والتصدي لأي تجاوزات تمس سمعة الحشد الشعبي ومكانته".